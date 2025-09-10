Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kaune vilkikas partrenkė ir mirtinai sužalojo moterį

2025 m. rugsėjo 10 d. 12:45
Trečiadienio vidurdienį K. Baršausko gatvėje Kaune įvyko skaudi nelaimė – vilkikas mirtinai sužalojo moterį.
„Šalia PC „Molas“ žmogus po sunkvežimiu ir daug tarnybų“, – trečiadienį apie 12 val. 16 min. portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Liudininkų teigimu, nelaimė įvyko greta greito maisto restorano „Hesburger“.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė, 12 val. K. Baršausko g. vilkikas, kurį vairavo 1970 metais gimęs vyras, partrenkė pėsčiąją.
Moteriai konstatuota mirtis, anot O. Vaitkevičienės, nustatinėjama moters tapatybė.
Vilkiko vairuotojas buvo blaivus.
