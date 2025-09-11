Didelis gaisras Kaune: naktį nuo „Audi“ persimetusios liepsnos nusiaubė privatų namą

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog ugnis Romainių mikrorajone esančiame nuosavų namų kvartale, Chodkevičių gatvėje įsiplieskė apie 3 valandą.
Iš pradžių liepsnos apėmė „Audi A6“, buvusį prie pat pastato.
Netrukus ugnis išplito į dviejų aukštų mūrinį namą – nudegė apšiltinimo medžiagos 36 kvadratinių metrų plote, liepsnos taip pat suniokojo stogo dangą maždaug 30 kvadratinių metrų plote.
Be to, sudegė du plastikiniai garažo, kuris yra priblokuotas prie namo, langai.
„Audi“ per gaisrą sudegė visiškai.
Name gyvenanti šeima per gaisrą nenukentėjo – pasklidus liepsnoms ir dūmams, jie laiku prabudo ir spėjo išbėgti į lauką.
Pirminiais duomenimis, automobilis užsidegė dėl elektros instaliacijos gedimo.
