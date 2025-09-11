Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Didelis gaisras Kaune: naktį nuo „Audi“ persimetusios liepsnos nusiaubė privatų namą

2025 m. rugsėjo 11 d. 09:44
Trečiadienio naktį privačioje Kauno valdoje suliepsnojus automobiliui, liepsnos persimetė į 300 kvadratinių metrų ploto gyvenamąjį namą ir smarkiai jį nusiaubė – nuostoliai gali siekti ne vieną dešimtį tūkstančių eurų, o žmonės veikiausiai turės bent laikinai ieškotis kito būsto.
Daugiau nuotraukų (1)
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog ugnis Romainių mikrorajone esančiame nuosavų namų kvartale, Chodkevičių gatvėje įsiplieskė apie 3 valandą.
Iš pradžių liepsnos apėmė „Audi A6“, buvusį prie pat pastato.
Netrukus ugnis išplito į dviejų aukštų mūrinį namą – nudegė apšiltinimo medžiagos 36 kvadratinių metrų plote, liepsnos taip pat suniokojo stogo dangą maždaug 30 kvadratinių metrų plote.
Be to, sudegė du plastikiniai garažo, kuris yra priblokuotas prie namo, langai.
„Audi“ per gaisrą sudegė visiškai.
Name gyvenanti šeima per gaisrą nenukentėjo – pasklidus liepsnoms ir dūmams, jie laiku prabudo ir spėjo išbėgti į lauką.
Pirminiais duomenimis, automobilis užsidegė dėl elektros instaliacijos gedimo.
Kaunasprivati valdaGaisras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.