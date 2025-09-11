Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paspirtukininkas Vilniuje atsitrenkė į pėsčiąjį – ant grindinio liko telkšoti kraujo bala

2025 m. rugsėjo 11 d. 17:21
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet paspirtukininkas atsitrenkė į pėsčiąjį. Įvykio vietoje prireikė greitosios pagalbos medikų.
Nelaimė įvyko apie 16 val. 40 min. Geležinkelio g. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad paspirtukininkas partrenkė pėsčiąjį, reikia medikų pagalbos.
Į įvykio vietą iš karto nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai. 
Atvykę medikai iš karto pradėjo teikti pagalbą nukentėjusiam, o pareigūnai bandė išsiaiškinti nelaimės aplinkybes.
Tuo tarpu liudininkai atkreipia dėmesį į tai, kad nelaimė įvyko tiesiai po miestą stebinčiomis vaizdo kameromis. Tad tikimasi, kad įvykio aplinkybes išsiaiškinti pareigūnams nebus sudėtinga.
Pasak liudininkų, įvykio vietoje ant grindinio po nelaimės liko nemaža kraujo bala.
Įvykis tiriamas.
