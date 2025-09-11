Paspirtukininkas Vilniuje atsitrenkė į pėsčiąjį – ant grindinio liko telkšoti kraujo bala

Nelaimė įvyko apie 16 val. 40 min. Geležinkelio g. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad paspirtukininkas partrenkė pėsčiąjį, reikia medikų pagalbos.
Į įvykio vietą iš karto nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Atvykę medikai iš karto pradėjo teikti pagalbą nukentėjusiam, o pareigūnai bandė išsiaiškinti nelaimės aplinkybes.
Tuo tarpu liudininkai atkreipia dėmesį į tai, kad nelaimė įvyko tiesiai po miestą stebinčiomis vaizdo kameromis. Tad tikimasi, kad įvykio aplinkybes išsiaiškinti pareigūnams nebus sudėtinga.
Pasak liudininkų, įvykio vietoje ant grindinio po nelaimės liko nemaža kraujo bala.
Įvykis tiriamas.
Nelaimėelektrinis paspirtukasVilnius
