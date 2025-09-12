„Fūristas“ merginos manevrui pasiruošęs nebuvo: pažinties išvengti nepavyko

Labai judriame ir avaringame Jūrininkų prospekte susidūrė lengvasis automobilis ir vilkikas.
Nespėjęs sustoti vilkikas atsitrenkė į priekyje sustojusio miesto visureigio kairės pusės galinę dalį.
„Matėme patį įvykį. Mergina važiuojamojoje gatvės dalyje sustojo gal koks metras už pėsčiųjų perėjos, draugę paimti.
Jai iš paskos dvi sunkiasvorės važiavo abejose eismo juostose. Vilkikui nebuvo kaip aplenkti lengvojo automobilio ir jis jį kliudė.
Viskas įvyko vos už kelių metrų nuo autobusų stotelės, tad mergina galėjo tiesiog joje sustoti ir paimti draugę“, – eismo įvykio aplinkybes socialiniame tinkle nupasakojo jos liudininkė.
Avarijos priežastį aiškinosi ir aplinkybes nustatinėjo į jos vietą iškviesti policininkai.
Pirminiais duomenimis, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo.
Paviešinus įvykio nuotrauką socialiniame tinkle, užvirė pakankamai aktyvi diskusija dėl vilkikų vairuotojų elgesio ir vairavimo manierų Jūrininkų prospekte.
Kone visi diskusijos dalyviai „fūristams“ priekaištų, švelniai tariant, negailėjo.