Dujų gaisras Vilniaus pakraštyje: skelbia naujausią informaciją

„Kol kas dar ne, lokalizacijos neturime. Iki šiol. Padėtis stabili, kol kas niekas nepasikeitė. Pajėgos nekito, neatsitraukė, ryte, apie 8 valandą, tik keisis pamainos“, – ankstų penktadienio rytą Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Saulius Žilinskas.
ELTA primena, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla per spaudos konferenciją ketvirtadienį teigė, kad dujų gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba į vakarą.
Trečiadienį pieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Gaisravietėje be pusšimčio ugniagesių dirbo medikai, policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nevyriausybinės organizacijos su dronais, „Maisto bankas“.
Technikos atsivežta iš Šiaulių, Kauno.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
JozitaGaisrasRenatas Požėla
