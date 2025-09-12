Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Į iškvietimą skubėję pareigūnai Vilniuje kaktomuša susidūrė su „Audi“

2025 m. rugsėjo 12 d. 14:46
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo penktadienį Vilniuje policijos pareigūnų automobiliui kaktomuša susidūrus su priešais važiavusiu kitu automobiliu.
Apie avariją pirmieji informavo socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai, kurie pranešė, kad incidentas įvyko Iešmininkų g. prieš pat 14 val. Pasak pranešimo, policijos automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su kitu automobiliu.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją gautas apie 14 val. 01 min. Pranešta, kad susidūrė automobilis „VW Caddy“ ir „Audi“. Žmonės per avariją nenukentėjo.
Pirminiais duomenimis, pareigūnai į avariją pateko skubėdami į iškvietimą.
