Švenčionėlių rajone kilo gaisras name – jis dega atvira liepsna

08.59 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinęs žmogus pranešė, kad Mėžionėlių kaime, Mėžionėlių gatvėje, atvira liepsna dega namas.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Gaisro gesinimui pasitelktos trys autocisternos.
Atvykus ugniagesiams vieno aukšo medinis namas išties jau degė atvira liepsna.
Apie gaisrą pagalbos tarnuboms pranešęs kaimynas negalėjo pasakyti, ar degančiame name yra likę žmonių.
Gaisras gesinamas.
GaisrasNamasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių