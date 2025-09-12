Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Švenčionėlių rajone kilo gaisras name – jis dega atvira liepsna

2025 m. rugsėjo 12 d. 09:16
Penktadienį ryte Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta apie Švenčionėlių rajone kilusį gaisrą.
08.59 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinęs žmogus pranešė, kad Mėžionėlių kaime, Mėžionėlių gatvėje, atvira liepsna dega namas.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Gaisro gesinimui pasitelktos trys autocisternos.
Atvykus ugniagesiams vieno aukšo medinis namas išties jau degė atvira liepsna. 
Apie gaisrą pagalbos tarnuboms pranešęs kaimynas negalėjo pasakyti, ar degančiame name yra likę žmonių. 
Gaisras gesinamas. 
