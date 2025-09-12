Vilniaus rajone automobilis pastojo kelią motociklui – pastarojo vairuotojui prireikė medikų pagalbos

Apie avariją Nemenčinėje, Švenčionių gatvėje, policijai buvo pranešta 20 val. 18 min.
Čia automobilis „Peugeot“, vairuojamas moters (gim. 1977 m.), sukdamas nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu BMW, vairuojamu vyro (gim. 1987 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
