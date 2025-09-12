Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus rajone automobilis pastojo kelią motociklui – pastarojo vairuotojui prireikė medikų pagalbos

2025 m. rugsėjo 12 d. 10:12
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vakare Vilniaus rajone per eismo įvykį nukentėjo motociklo vairuotojas.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie avariją Nemenčinėje, Švenčionių gatvėje, policijai buvo pranešta 20 val. 18 min.
Čia automobilis „Peugeot“, vairuojamas moters (gim. 1977 m.), sukdamas nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu BMW, vairuojamu vyro (gim. 1987 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniaus rajonasavarijamotociklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.