Vilniaus rajone atvira liepsna dega namas

2025 m. rugsėjo 13 d. 18:47
Lrytas.lt
Šeštadienį vakare Vilniaus rajone kilo gaisras name.
Apie Valčiūnų kaime, Stoties gatvėje degantį namą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 18.19 val.
Pranešėjas nurodė, kad namas dega atvira liepsna.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Gesinti gaisro buvo pasiųsti trijų autocisternų ekipažai.
Atvykus ugniagesiams nedidelio (3x4 metrų ploto) mūrinio namo stogas jau buvo sudegęs.
Ugniagesiai ėmė gesinti gaisrą.
Informacijos apie per šį gaisrą nukentėti galėjusius žmones nėra.
