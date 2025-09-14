Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įsirėžė gyvulius vežęs sunkvežimis – žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabandinės cigaretės

Apie šią avariją pranešė Lenkijos Baltstogės radijo portalas.
Portalo žurnalisto Paweło Wądołowskio teigimu, avarija S61 kelyje, netoli Zabielės, įvyko rugsėjo 9 dieną.
Pirminiais duomenimis, „Iveco“ vairuotojas, Lietuvos pilietis, sustojo kelkraštyje.
Į stovinčią transporto priemonę atsitrenkė galvijus vežęs sunkvežimis.
Iš lietuvio mikroautobuso išsipylė cigaretės be lenkiškų akcizo ženklų.
Dėl šios avarijos šiame greitkelyje laikinai buvo sutrikęs eismas.
Eismo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.