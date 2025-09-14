Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įsirėžė gyvulius vežęs sunkvežimis – žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabandinės cigaretės

2025 m. rugsėjo 14 d. 10:19
Lrytas.lt
Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įsirėžė gyvulius vežęs sunkvežimis. Per avariją žmonės nenukentėjo, tačiau žuvo 7 gyvuliai, o iš lietuvio mikroautobuso pabiro kontrabandinės cigaretės.
Apie šią avariją pranešė Lenkijos Baltstogės radijo portalas.
Portalo žurnalisto Paweło Wądołowskio teigimu, avarija S61 kelyje, netoli Zabielės, įvyko rugsėjo 9 dieną.
Pirminiais duomenimis, „Iveco“ vairuotojas, Lietuvos pilietis, sustojo kelkraštyje.
Į stovinčią transporto priemonę atsitrenkė galvijus vežęs sunkvežimis.
Iš lietuvio mikroautobuso išsipylė cigaretės be lenkiškų akcizo ženklų.
Dėl šios avarijos šiame greitkelyje laikinai buvo sutrikęs eismas.
Eismo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
Lenkijagyvuliaiavarija
