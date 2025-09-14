Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Raseinių rajone padegtas grūdų sandėlis, o Marijampolėje – buto durys

2025 m. rugsėjo 14 d. 11:05
Lrytas.lt
Pastarąją parą policija pradėjo du tyrimus dėl padegimų.
Šeštadienį 2 val. 11 min. kilo gaisras Raseinių rajone, Gylių kaime esančiame sandėlyje.
Per gaisrą sudegė pastato stogas, grūdų sandėliavimo aruodai bei apdegė grūdų valomoji mašina.
Įtarta, kad šis gaisras buvo sukeltas tyčia.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Naktį į sekmadienį, 3 val. 30 min., Marijampolėje, Vytauto gatvės namo laiptinėje, apdegė buto durys.
Įtariamas padegimas.
Nuostolis nustatinėjamas.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
