Raseinių rajone padegtas grūdų sandėlis, o Marijampolėje – buto durys

Šeštadienį 2 val. 11 min. kilo gaisras Raseinių rajone, Gylių kaime esančiame sandėlyje.
Per gaisrą sudegė pastato stogas, grūdų sandėliavimo aruodai bei apdegė grūdų valomoji mašina.
Įtarta, kad šis gaisras buvo sukeltas tyčia.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Naktį į sekmadienį, 3 val. 30 min., Marijampolėje, Vytauto gatvės namo laiptinėje, apdegė buto durys.
Įtariamas padegimas.
Nuostolis nustatinėjamas.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.