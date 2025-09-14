Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Smarkus susidūrimas Kaune: vertėsi nepilnamečio vairuotas mažasis automobilis

2025 m. rugsėjo 14 d. 12:11
Vėlų šeštadienio vakarą „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešta apie smarkų susidūrimą Europos prospekte.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, vakar 21.43 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Europos pr., susidūrė automobiliai „BMW“, kurį vairavo vyras (gim. 1999 m.), ir „Aixam“, kurį vairavo vyras (gim. 2009 m.).
Anot policijos atstovės, vairuotojai buvo blaivūs, sužalotų asmenų nebuvo.
Portalas sulaukė ir skaitytojų vaizdo medžiagos iš nelaimės vietos, joje užfiksuoti eismo įvykyje dalyvavę sumaitoti automobiliai.
