Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno centre iš aukštai nukrito sutrūnijusi lango arka

2025 m. rugsėjo 15 d. 12:47
Pirmadienio rytą Kaune, ant I. Kanto gatvės šaligatvio, pažiro šukės. 
Daugiau nuotraukų (4)
Žemėn krito Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) padalinio pastato lango arka.
Laimei, atlūžęs lango rėmas nesužeidė pėsčiųjų. Tačiau situacija rimta, I. Kanto g. šaligatviu dažnai vaikšto moksleiviai.
Prieš pirmadienio vidurdienį šukių pašalinimo darbais nuo I. Kanto g. šaligatvio rūpinosi Turto banko atstovai.
Būsimą nelaimę Kauno miesto savivaldybė, atrodo, išpranašavo. 2024 metų birželį prie valstybei priklausančių pastatų pastatė stendus su užrašu: „Valstybės turtas. Kaunas prašo valstybės susitvarkyti! #ArNeGėda“.
Toks stendas tąkart atsirado ir prie ŽŪM padalinio pastato.
„Per paskutinį dešimtmetį Kauno centre atnaujinta apie 200 pastatų. Buvę pilki ir nykūs fasadai dabar traukia praeivių žvilgsnius, puošia miestą. Visa tai – Kauno Paveldotvarkos programos rezultatas. (…).
Deja, per visą šį laikotarpį valstybės ir kelių aukštųjų mokyklų valdomas turtas toliau liūdnai trūnijo. Panašu, kad Vyriausybė nelinkusi prisidėti prie Kauno gražinimo ir neskiria nei dėmesio, nei lėšų savo apleistiems pastatams mūsų mieste“, – 2024 metų birželį teigė Kauno miesto savivaldybė.
Kaunaslangasstiklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.