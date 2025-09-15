Kauno centre iš aukštai nukrito sutrūnijusi lango arka

Žemėn krito Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) padalinio pastato lango arka.
Laimei, atlūžęs lango rėmas nesužeidė pėsčiųjų. Tačiau situacija rimta, I. Kanto g. šaligatviu dažnai vaikšto moksleiviai.
Prieš pirmadienio vidurdienį šukių pašalinimo darbais nuo I. Kanto g. šaligatvio rūpinosi Turto banko atstovai.
Būsimą nelaimę Kauno miesto savivaldybė, atrodo, išpranašavo. 2024 metų birželį prie valstybei priklausančių pastatų pastatė stendus su užrašu: „Valstybės turtas. Kaunas prašo valstybės susitvarkyti! #ArNeGėda“.
Toks stendas tąkart atsirado ir prie ŽŪM padalinio pastato.
„Per paskutinį dešimtmetį Kauno centre atnaujinta apie 200 pastatų. Buvę pilki ir nykūs fasadai dabar traukia praeivių žvilgsnius, puošia miestą. Visa tai – Kauno Paveldotvarkos programos rezultatas. (…).
Deja, per visą šį laikotarpį valstybės ir kelių aukštųjų mokyklų valdomas turtas toliau liūdnai trūnijo. Panašu, kad Vyriausybė nelinkusi prisidėti prie Kauno gražinimo ir neskiria nei dėmesio, nei lėšų savo apleistiems pastatams mūsų mieste“, – 2024 metų birželį teigė Kauno miesto savivaldybė.