Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Nesėkminga savaitės pradžia: sužinojo, kad „Stop“ ženklas stovi ne dėl grožio

2025 m. rugsėjo 15 d. 18:51
Darius Čiužauskas
Kretingoje įvyko avarija, kurioje, kaip manoma, grubiai pažeidus Kelių eismo taisykles, nukentėjo du jauni žmonės. Policininkai apie įskaitinį eismo įvykį Kretingoje gavo šio pirmadienio (rugsėjo 15 d.) rytą.
Daugiau nuotraukų (4)
Apie 8 val. 10 min. nemenka avarija įvyko pietrytinėje miesto dalyje – P. Vileišio ir Šiaulių gatvių sankryžoje.
Joje susidūrė BMW ir nepilnamečių taip mėgstamas mažasis miesto automobilis.
Po susidūrimo nevaldomu tapęs BMW tiesiai per pėsčiųjų perėją užlėkė ant šaligatvio ir rėžėsi į medinę tvorą.
Policijos teigimu, mažajame miesto automobilyje važiavo du jauni žmonės ir abu jie nukentėjo.
Dėl patirtų nesunkių sužalojimų perduoti medikams.
Į avarijos vietą kviesta ne tik greitosios medicininės pagalbos brigada ir policininkai, bet ir ugniagesiai gelbėtojai – abi avarijoje dalyvavusios mašinos gerokai sudaužytos.
Pasak įvykio liudininkų, mažojo miesto automobilio vairuotojas galėjo grubiai pažeisti Kelių eismo taisykles (KET).
Priartėjęs prie sankryžos, jis nesustojo prieš ženklą „Stop“.
avarijaKretingaBMW
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.