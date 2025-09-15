Nesėkminga savaitės pradžia: sužinojo, kad „Stop“ ženklas stovi ne dėl grožio

Apie 8 val. 10 min. nemenka avarija įvyko pietrytinėje miesto dalyje – P. Vileišio ir Šiaulių gatvių sankryžoje.
Joje susidūrė BMW ir nepilnamečių taip mėgstamas mažasis miesto automobilis.
Po susidūrimo nevaldomu tapęs BMW tiesiai per pėsčiųjų perėją užlėkė ant šaligatvio ir rėžėsi į medinę tvorą.
Policijos teigimu, mažajame miesto automobilyje važiavo du jauni žmonės ir abu jie nukentėjo.
Dėl patirtų nesunkių sužalojimų perduoti medikams.
Į avarijos vietą kviesta ne tik greitosios medicininės pagalbos brigada ir policininkai, bet ir ugniagesiai gelbėtojai – abi avarijoje dalyvavusios mašinos gerokai sudaužytos.
Pasak įvykio liudininkų, mažojo miesto automobilio vairuotojas galėjo grubiai pažeisti Kelių eismo taisykles (KET).
Priartėjęs prie sankryžos, jis nesustojo prieš ženklą „Stop“.