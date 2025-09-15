Per savaitgalį kilo beveik pusšimtis gaisrų – vienas žmogus žuvo

Šeštadienį, 18.15 val., Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijoje, Valčiūnų kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro vietoje rastas apdegęs žmogaus kūnas. Sudegė namo stogas, konstrukcijos, namo vidus.
Penktadienį, 08.29 val., Raseinių rajone, Kalnų gatvėje, bendrojo lavinimo mokykloje, degė kondicionierių valdymo pultas. Iki ugniagesių atvykimo 385 moksleiviai ir 40 darbuotojų iš pastato išėjo patys.
Gaisro metu apdegė saulės elektrinių laidai, aprūko elektros laidai, apdegė 1 kv. m stogo dangos.
08.59 val., Švenčionių rajone, Švenčionėlių seniūnijoje, Mėžionėlių kaime, degė gyvenamojo namo stogas. Iš namo ugniagesiai išnešė du dujų balionus. Gaisro metu sudegė ir buvo nuardyta visa namo stogo danga ir konstrukcijos.
Nuo karščio deformavosi šalia esančio namo plastikinės dailylentės, sutrūko plastikinio lango stiklo paketas. Autonominis dūmų detektorius name buvo ir veikė.
13.17 val., Vilniuje, T. Vrublevskio gatvėje, viešbutyje, pirmajame aukšte esančioje patalpoje užsidegė skalbimo mašina. Viešbučio darbuotojai ją užgesino milteliniu gesintuvu dar iki ugniagesių atvykimo.
Patalpa aprūko, joje tvyrojo dūmai. Ugniagesiai patikrino virš viešbučio esančius gyvenamojo namo antrąjį ir trečiąjį aukštus.
Šeštadienį, 02.11 val., Raseinių rajone, Viduklės seniūnijoje, Gylių kaime, atvira liepsna degė sandėliavimo paskirties pastato stogas.
Gaisro metu sudegė ir sukrito pastato stogas, viduje buvę grūdų sandėliavimo aruodai, apdegė grūdų valomoji mašina.
Sekmadienį, 15.37 val., Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Kavoliškio kaime, gaisras kilo gyvenamojo namo rūsyje.
Sudegė dvi skalbimo mašinos, namų apyvokos daiktai, apsilydė elektros instaliacija, aprūko sienos bei lubos. Autonominio dūmų detektoriaus rūsio patalpose nebuvo.
19.51 val., gaisras kilo viename iš sportininkų bendrabučio, esančio Kaune, Aušros gatvėje, kambarių.
Gaisro metu vienas šaldytuvas sudegė, dar vienas – apdegė, aprūko kambario sienos, apdegė namų apyvokos daiktai. Autonominio dūmų detektoriaus kambaryje nebuvo.
20.13 val., gaisras kilo Klaipėdoje, Dubysos gatvėje, sporto ir sveikatingumo komplekso rūsyje įrengtose techninės paskirties patalpose.
Pastatą saugiai paliko 72 lankytojai ir 4 darbuotojai.
Iki atvykstant ugniagesiams gaisrą milteliniu gesintuvu bandė gesinti įmonės darbuotojas. Gaisro metu sudegė elektros skydinė, apsilydė laidai bei plastikiniai vamzdžiai, aprūko siena.
Penktadienį, 13.22 val., gautas pranešimas, kad Pagėgių savivaldybėje, Stoniškių seniūnijoje, Nausėdų kaime, Nemuno upėje, apie 10 metrų nuo kranto pastebėtas žmogaus kūnas. Ugniagesiai ištraukė į krantą vyriškos lyties skenduolį.
Šeštadienį, 16.08 val., gautas pranešimas, kad Tauragės rajone, Tauragės seniūnijoje, Skirgailų kaime, laukuose į bulvių kasimo mašiną įtrauktas vyras.
Atvykus ugniagesiams, žmonės vyrą jau buvo išlaisvinę. Nukentėjusysis perduotas medikams.
Sekmadienį, 05.40 val., gautas pranešimas apie eismo įvykį Kauno rajone, Zapyškio seniūnijoje, Vincentavo kaime, Šakių plente. Jo metu, automobiliui „Toyota Yaris“ atsitrenkus į pakelės medį, automobilio viduje buvo prispaustas žmogus.
Ugniagesiai iškėlė žmogų iš automobilio ir, perdavę medikams, automobilį ištraukė į kelią, pašalino nuvirtusį medį.
14.08 val., pranešta, kad Joniškio rajone, Gataučių seniūnijoje, Jauniūnų kaime, apvirto ir užsidegė krovininis automobilis.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, degė apvirtęs vilkikas „Volvo“ ir jo puspriekabė. Gaisro metu sudegė kabina, apdegė dalis puspriekabės.
17.32 val., Marijampolėje, Gėlyno gatvėje, nuo kelio nuvažiavo ir apvirto vilkikas „Volvo“. Ugniagesiai gelbėtojai iš vilkiko iškėlė vairuotoją ir, uždėję jam kaklo įtvarą, perdavė medikams.
22.34 val. gautas pranešimas, kad Varėnos rajone, kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 59-ajame kilometre, automobilis „ Audi A2“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Volvo S90“.
Ugniagesiai išlaisvino prispaustą „Audi A2“ vairuotoją, atjungė automobilių akumuliatorius. Šio eismo įvykio metu vienas žmogus žuvo, dar penki žmonės buvo traumuoti.
