Tragiška kaktomuša Varėnos rajone – viena moteris žuvo, penki sužalotieji atsidūrė ligoninėje

Apie tragišką eismo įvykį kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 59-ame kilometre policijai buvo pranešta 22 val. 37 min.
Čia automobilis „Audi A2“, vairuojamas vyro (gim. 1994 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Volvo S90“, vairuojamu vyro (gim. 1966 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobiliu „Audi A2“ važiavusi moteris (gim. 1992 m.).
Per avariją buvo sužaloti minėto automobilio vairuotojas ir kartu važiavę vyras (gim. 1988 m.), vyras (gim. 1966 m.), bei automobilio „Volvo S90“ vairuotojas ir kartu važiavusi moteris (gim. 1967 m.).
Visi penki nukentėjusieji dėl įvairių kūno sužalojimų buvo nuvežti į ligoninę.
Dėkl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, yra baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Sekmadienį šalyje buvo užregistruoti 28 eismo įvykiai, iš kurių 3 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
Iš visų įvykusių eismo įvykių – 7 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose: žuvo – 1; nukentėjo – 11, iš kurių 1 nepilnametis; įskaitinius eismo įvykius sukėlė neblaivūs vairuotojai – 1.
Varėnos rajonasavarijažuvo
