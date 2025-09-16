Baisus 3 automobilių susidūrimas prie Vilniaus: žuvo du žmonės, kelias ilgam uždarytas

Pranešimas apie avariją kelyje A14 (Vilnius – Molėtai – Utena) rugsėjo 16 d. gautas apie 13 val. 59 min. Buvo pranešta, kad ties Palaukinės kaimu susidūrė trys automobiliai, vienas jų apvirto. Pasak pranešimo, yra prispaustų žmonių.
Iš karto po avarijos buvo žinoma, kad į avariją pateko BMW, „Fiat“ ir dar vienas automobilis.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą nusiųstos visos sostinės operatyvinės tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos patruliai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, informacija pasitvirtino. Buvo susidūrę trys automobiliai, vienas buvo apvirtęs.
Viename iš automobilių buvo užspausta moteris. Ugniagesiai, pasinaudodami specialia gelbėjimo įranga, automobilį pradėjo pjaustyti dalimis, kad moterį būtų galima ištraukti iš nuolaužų.
Išlaisvinta moteris perduota medikams ir išvežta į ligoninę.
Taip pat pranešama, kad nukentėjo ir dar du žmonės. Jie nebuvo prispausti, nors automobilis ir sumaitotas. Tačiau abu žmonės buvo be gyvybės ženklų.
Vilniaus apskrities policijoje Lrytas sužinojo, kad netrukus greitosios pagalbos medikai konstatavo abiejų mirtį.
Liudininkai praneša, kad kelias važiuojant Utenos link uždarytas. Pasak įvykio vietoje esančių žmonių, vienas automobilis sumaitotas itin smarkiai.
Iš įvykio vietoje darytų nuotraukų aiškėja, kad vienas automobilis apsivertė žaliojoje skiriamojoje juostoje, prieš tai peršokęs atitvarus.
Vilniaus apskrities VPK informuoja, kad transporto eismas Utenos link nukreipiamas senuoju Molėtų plentu.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko lyjant.
avarijaVilniaus rajonasautomobilių susidūrimas
Rodyti daugiau žymių