Naktį Karinių oro pajėgų sraigtasparniu iš kelto evakuota keleivė

Pagal gautą informaciją, keltas tuo metu buvo nutolęs apie 30 jūrmylių (apie 56 km) nuo Klaipėdos uosto.
Karinės oro pajėgos operatyviai aktyvavo I-jame paieškos ir gelbėjimo poste Nemirsetoje budėjusį Karinių oro pajėgų sraigtasparnį AS365 „Dauphin“ su gelbėjimo komanda ir mediku.
Atskridus į vietą, sunegalavusi keleivė buvo pakelta į sraigtasparnį ir saugiai nuskraidinta į Klaipėdos ligoninę.
Po skubios gelbėjimo operacijos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis apie 00.50 val. grįžo į I-ąjį paieškos ir gelbėjimo postą Nemirsetoje, toliau tęsti budėjimo.
