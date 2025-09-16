Lrytas Premium prenumerata tik
Panevėžio ir Tauragės ligoninėje mirė čia gydytos moterys – policija pradėjo tyrimą

2025 m. rugsėjo 16 d. 12:42
Lrytas.lt
Pirmadienį Panevėžio ir Tauragės ligoninėje mirė čia gydytos moterys – policija pradėjo tyrimą.
Popietę polciją gavo pranešimą, kad Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirė moteris (gim. 1944 m.).
Pensininkė į ligoninę dėl galimai namuose patirtos traumos atvežta sekmadienį.
Pirmadienį policijai buvo pranešta, kad 17.49 val. Tauragės ligoninėje mirė čia ryte dėl daugybinių kūno sužalojimų atvežta moteris (gim. 1935 m.).
Medikus iškvietė namuose sužalotą moterį radusi socialinė darbuotoja. Tikėtina, kad moteris sunkias traumas patyrė pargriuvusi.
Dėl mirties priežasčių nustatymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
