Panevėžio ir Tauragės ligoninėje mirė čia gydytos moterys – policija pradėjo tyrimą

Popietę polciją gavo pranešimą, kad Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirė moteris (gim. 1944 m.).
Pensininkė į ligoninę dėl galimai namuose patirtos traumos atvežta sekmadienį.
Pirmadienį policijai buvo pranešta, kad 17.49 val. Tauragės ligoninėje mirė čia ryte dėl daugybinių kūno sužalojimų atvežta moteris (gim. 1935 m.).
Medikus iškvietė namuose sužalotą moterį radusi socialinė darbuotoja. Tikėtina, kad moteris sunkias traumas patyrė pargriuvusi.
Dėl mirties priežasčių nustatymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.