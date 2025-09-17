Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno rajone bulvių kasimo kombainas įtraukė vyro ranką – vadavo ugniagesiai

2025 m. rugsėjo 17 d. 09:00
Lrytas.lt
Kauno ugniagesiai antradienį skubėjo į pagalbą vyrui, kurio ranką įtraukė bulvių kasimo kombainas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 16 d. apie 9 val. 49 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Kauno r., Vilkijos apylinkių seniūniją, Buivydų kaimą. Buvo gautas pranešimas, kad žemės ūkio bulvių kasimo kombainas įtraukė žmogaus ranką.
Atvykus ugniagesiams, žmogaus ranka buvo įstrigusi į bulvių kasimo kombainą, nekraujavo.
Panaudojus parankinę priemonę (laužtuvą), ranka išlaisvinta, vyras sąmoningos būklės perduotas medikams. 
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijabulviakasisKauno rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.