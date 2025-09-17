Kauno rajone bulvių kasimo kombainas įtraukė vyro ranką – vadavo ugniagesiai

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 16 d. apie 9 val. 49 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Kauno r., Vilkijos apylinkių seniūniją, Buivydų kaimą. Buvo gautas pranešimas, kad žemės ūkio bulvių kasimo kombainas įtraukė žmogaus ranką.
Atvykus ugniagesiams, žmogaus ranka buvo įstrigusi į bulvių kasimo kombainą, nekraujavo.
Panaudojus parankinę priemonę (laužtuvą), ranka išlaisvinta, vyras sąmoningos būklės perduotas medikams.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijabulviakasisKauno rajonas
