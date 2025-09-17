Naktinė avarija autostradoje: du automobiliai partrenkė tris šernus, prireikė ugniagesių

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 17 d. apie 1 val. 01 min. Raseinių ugniagesiai buvo iškviesti į autostrados Vilnius – Kaunas – Klaipėda 187 km. Automatinė sistema pagalbos tarnyboms pranešė apie įvykusią avariją, padiktavo koordinates.
Tuo metu, kai automatinė sistema informavo apie nelaimę, fone buvo girdėti ir žmonių balsai, tačiau niekas su BPC operatoriais nekalbėjo, perskambinus neatsiliepė.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos operatyvinės tarnybos - ugniagesiai, policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai.
Atvykus gekbėtojams paaiškėjo, kad du automobiliai partrenkė tris šernus. Apie nukentėjusius žmones ugniagesiai nepraneša.
Vienas automobilis buvo patrauktas į šalikelę, ugniagesiai nuplovė kelio dangą.
Įvykis tiriamas.
avarijaRaseinių rajonasugniagesiai
