Paaiškėjo šokiruojantis faktas apie avariją Šilalėje: sužeistas nepilnametis medikų pagalbos laukė beveik valandą

Apie šią avariją Lrytas jau skelbė antradienį: rugsėjo 15 apie 14 val. 36 min. Šilalėje, J.Basanavičiaus g., blaivus automobilio „Lexus“ vairuotojas (gim. 1965 m.), sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio motociklo, kurį vairavo, blaivus vaikinas (gim. 2009 m.). Motociklas trenkėsi į automobilio dešinės pusės galines dureles.
Policija po įvykio pranešė, kad nepilnametis pristatytas į gydymo įstaigą. Tačiau Šilalės rajono savivaldybės administracija paviešino šokiruojantį faktą: pagal pirminius duomenis, apie 45 minutes sužeistas nepilnametis negavo būtinosios medicinos pagalbos, nes UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties brigada į įvykio vietą neatvyko, o pagalbą suteikė iš Tauragės atvykusi greitosios medicinos pagalbos brigada.
Reaguodama į šį įvykį, rugsėjo 16 d. Šilalės rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir Seimo Sveikatos reikalų komitetą.
Kaip rašoma Šilalės rajono savivaldybės administracijos rašte atkreipiamas dėmesys, kad pagal galiojančius teisės aktus greitosios pagalbos brigada privalo atvykti ne vėliau kaip per 15 minučių miestuose ir per 25 minutes kaimiškose vietovėse.
„Šiuo atveju reagavimo laikas buvo beveik tris kartus ilgesnis, todėl kilo realus pavojus nukentėjusiojo sveikatai ir gyvybei bei eismo saugumui“, - rašoma pranešime.
Savivaldybė pažymi, kad kokybiška ir savalaikė greitoji medicinos pagalba yra privaloma kiekvienam gyventojui, todėl prašo įvertinti greitosios medicinos pagalbos reagavimo organizavimą Šilalės rajone.
Taip pat prašoma parengti aiškų bendradarbiavimo su Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centru algoritmą, užtikrinantį neatidėliotiną pagalbą iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo, nustatyti efektyvią greito reagavimo grandinę tarp GMP dispečerinės ir vietinių gydymo įstaigų bei įvertinti greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičių Šilalės rajone, prireikus jį padidinti arba pertvarkyti budėjimo grafikus, įtraukti savivaldybę į GMP paslaugų kokybės stebėseną ir kontrolę.
„Šilalės rajono savivaldybė pabrėžia, kad gyventojų teisė į savalaikę ir kokybišką skubią medicinos pagalbą turi būti užtikrinama be išimčių ir tikisi, kad Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Seimo Sveikatos reikalų komitetu nedelsdami imsis priemonių užtikrinti tokių atvejų prevenciją ateityje“, - rašoma Šilalės rajono savivaldybės administracijos pranešime.
avarijaŠilalėGreitoji medicinos pagalba (GMP)
