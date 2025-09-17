Per avariją Prienų rajone nukentėjo nėščia vairuotoja

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 16 d. apie 19 val. 28 min. Prienų ugniagesiai buvo iškviesti į kelio Kaunas – Alytus 46 km. Buvo pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo automobilis, vairuotoja negali išlipti.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „VW Polo“ buvo nuvažiavęs nuo kelio, prispaustų žmonių nebuvo, nėščia vairuotoja negalėjo išlipti, o automobilio akumuliatorius buvo atjungtas dar iki ugniagesių atvykimo.
Vairuotoją (gimusi 1996 m.) ugniagesiai iškėlė iš automobilio ir perdavė medikams. Moteris išvežta į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
avarijaPrienų rajonasnėščioji
