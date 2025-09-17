Vilniaus r. nukentėjo paspirtukus važiavęs nepilnametis, Palangoje nepilnametis sužeistas, kai važiavo mopedu

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 16 d. apie 18 val. 37 min. Vilniaus r., Rudaminos seniūnijoje, Rudaminos kaime, Gamyklos g., automobilis „Dodge Journey“, vairuojamas vyro (gim. 1976 m.), sukdamas nepraleido ir partrenkė paspirtuku važiavusį nepilnametį (gim. 2008 m.).
Nukentėjęs nepilnametis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 16 d. apie 11 val. 20 min., Palangoje, Pirties g. ir Klaipėdos pl. sankryžoje, 1957 m. gim. vyras vairuodamas automobilį „Toyota“, pirminiais duomenimis nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo, kurį vairavo 2008 m. gim. nepilnametis, dėl ko, kaip įtariama mopedas trenkėsi į automobilį.
Per eismo įvyki nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris perduotas medikams.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
avarijaVilniaus rajonaspaspirtukas
Rodyti daugiau žymių