Nelaimės

Dėl gaisro Kaune iš mokyklos-darželio buvo evakuota apie 200 vaikų

2025 m. rugsėjo 18 d. 15:40
Lrytas.lt
Kaune kilus nedideliam gaisrui, iš mokyklos-darželio ketvirtadienį trumpam buvo evakuota apie 200 vaikų. Atvykę ugniagesiai incidentą greitai likvidavo, niekas nenukentėjo.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie kilusį gaisrą Verkių g. Kauno ugniagesius rugsėjo 18 d. pasiekė apie 11 val. 36 min. Buvo pranešta, kad mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ iš elektros skydinės sklinda dūmai.
Į gaisro vietą buvo nusiųstos 4 autocisternos.
Atvykus gelbėtojams, elektros skydinėje svilo saugiklis, patalpose buvo dūmų. Jiems pasklidus, suveikė automatinė gaisro aptikimo signalizacija, todėl darbuotojai iš pastato evakavo apie 200 vaikų. Kartu evakavosi ir 35 darbuotojai.
Ugniagesiai gaisrą greitai užgesino. Apie 11 val. 59 buvo paskelbta gaisro likvidacija.
Kadangi ant mokyklos-darželio stogo įrengta saulės elektrinė, ugniagesiai patikrino stogą, tačiau nieko įtartino nepastebėjo.
Išvėdinus patalpas, apie 12 val. 20 min., vaikams ir darbuotojams leista grįžti į pastatą.
Gaisras Kaunas ugniagesiai

