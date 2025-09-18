Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Dingęs vyras Vilniaus r. rastas nuskendęs – kūną ugniagesiai puskilometrį rankomis nešė iki policijos automobilio

2025 m. rugsėjo 18 d. 11:05
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi pusamžio vyriškio mirties aplinkybes. Vyras dingo iš Vilniaus rajone esančių socialinės globos namų, jis buvo ieškomas, kol galiausiai rastas negyvas vandens telkinyje.
Apie rastą kūną informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kaip rašoma pranešime, rugsėjo 18 d. apie 0 val. 36 min. gelbėtojai buvo iškviesti į Vilniaus r., Juodšilių seniūniją, Prūdiškių kaimą, Prūdiškių g. Buvo gautas pranešimas, kad Prūdiškių tvenkinyje pastebėtas žmogaus kūnas.
Ugniagesiai praneša, kad vyro kūną jie iš tvenkinio (apie 20 m nuo kranto) ištraukė. Vėliau kūną gelbėtojai maždaug puskilometrį nešė iki policijos automobilio ir perdavė pareigūnams.
Vilniaus apskrities policijoje Lrytas sužinojo, kad tvenkinyje rastas vietos gyventojo (gim. 1974 m.) kūnas. Rugsėjo 17 d. apie 23 val. 26 min. buvo pranešta, kad vyras dar apie 15 val. išėjo iš Prūdiškėse esančių socialinės globos namų ir dingo.
Negrįžusio vyriškio pradėta ieškoti. Netrukus rastas jo kūnas.
Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių smurto žymių, todėl nusikaltimo policija neįtaria.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyras paieška Vilniaus rajonas
