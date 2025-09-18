Dingęs vyras Vilniaus r. rastas nuskendęs – kūną ugniagesiai puskilometrį rankomis nešė iki policijos automobilio

Apie rastą kūną informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kaip rašoma pranešime, rugsėjo 18 d. apie 0 val. 36 min. gelbėtojai buvo iškviesti į Vilniaus r., Juodšilių seniūniją, Prūdiškių kaimą, Prūdiškių g. Buvo gautas pranešimas, kad Prūdiškių tvenkinyje pastebėtas žmogaus kūnas.
Ugniagesiai praneša, kad vyro kūną jie iš tvenkinio (apie 20 m nuo kranto) ištraukė. Vėliau kūną gelbėtojai maždaug puskilometrį nešė iki policijos automobilio ir perdavė pareigūnams.
Vilniaus apskrities policijoje Lrytas sužinojo, kad tvenkinyje rastas vietos gyventojo (gim. 1974 m.) kūnas. Rugsėjo 17 d. apie 23 val. 26 min. buvo pranešta, kad vyras dar apie 15 val. išėjo iš Prūdiškėse esančių socialinės globos namų ir dingo.
Negrįžusio vyriškio pradėta ieškoti. Netrukus rastas jo kūnas.
Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių smurto žymių, todėl nusikaltimo policija neįtaria.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyraspaieškaVilniaus rajonas
