Į kavinę Kauno Šilainiuose skubėjo tarnybos: pranešta apie dūmus

2025 m. rugsėjo 18 d. 17:05
Ketvirtadienį specialiosios tarnybos skubėjo į Šilainių mikrorajoną. Pranešama, jog Jotvingių gatvėje įsikūrusioje kavinėje galėjo kilti gaisras.
„Pietų sala“ dega“, – naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ apie 15 val. 55 min. informavo vaizdais iš įvykio vietos pasidalijusi skaitytoja.
Kaip galima matyti, prie Jotvingių gatvėje įsikūrusio prekybos centro bei kavinės atvyko keli ugniagesių ekipažai su autocisternomis bei policija.
Kaip portalui nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimo apie kažkur iš po grindinio kavinėje „Taubūčiuose“ rūkstančius dūmus tarnybos sulaukė apie 15 val. 46 min.
Į vietą iš karto atskubėjo tarnybos.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budintis ugniagesys naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė, jog gaisras šioje vietoje likviduotas.
„Vietoje matomai buvo elektros instaliacijos gedimas, galimai svilo laidai“, – tikino ugniagesys.
