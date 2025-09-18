Kaune sprogus žaislinei mašinai smarkiai apdegė vaikas, į įvykio vietą lėkė ugniagesiai

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 17 d. apie 18 val. 30 min. į ligoninę iš Kauno, Laisvės al., namų, pristatytas ir dėl apdegimo paguldytas stebėjimui mažametis (gim. 2015 m.).
Vaikas sakė, kad sprogo žaislinėje mašinoje buvusi baterija.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad rugpjūčio 17 d. apie 17 val. 56 min. gelbėtojai buvo iškviesti į Laisvės al. Buvo pranešta, kad bute sprogo baterija, balkone dega žaislas, vaikas nusidegino rankas.
Atvykus ugniagesiams, degimo požymių nebuvo, tačiau rastas mažametis vaikas (gim. 2015 m.), kuriam, sprogus žaislinei mašinėlei, buvo apdegintos rankos, pilvas, veidas ir plaukai.
Vaikas degančią mašinėlę išmetė per balkono langą.
Atvykę medikai vaiką sutvarstė iš išvežė į ligoninę.
Įvykis tiriamas.