Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kaune sprogus žaislinei mašinai smarkiai apdegė vaikas, į įvykio vietą lėkė ugniagesiai

2025 m. rugsėjo 18 d. 08:26
Lrytas.lt
Visos Kauno operatyvinės tarnybos trečiadienio pavakare buvo sukeltos ant kojų gavus pranešimą, kad sprogo žaislinė mašina ir per incidentą nukentėjo vaikas. Vaikui per incidentą apdegė rankos, pilvas, veidas ir plaukai.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 17 d. apie 18 val. 30 min. į ligoninę iš Kauno, Laisvės al., namų, pristatytas ir dėl apdegimo paguldytas stebėjimui mažametis (gim. 2015 m.).
Vaikas sakė, kad sprogo žaislinėje mašinoje buvusi baterija. 
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad rugpjūčio 17 d. apie 17 val. 56 min. gelbėtojai buvo iškviesti į Laisvės al. Buvo pranešta, kad bute sprogo baterija, balkone dega žaislas, vaikas nusidegino rankas.
Atvykus ugniagesiams, degimo požymių nebuvo, tačiau rastas mažametis vaikas (gim. 2015 m.), kuriam, sprogus žaislinei mašinėlei, buvo apdegintos rankos, pilvas, veidas ir plaukai.
Vaikas degančią mašinėlę išmetė per balkono langą.
Atvykę medikai vaiką sutvarstė iš išvežė į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
sprogimasžaislasbaterija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.