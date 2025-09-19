Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Į kairę sukęs automobilio vairuotojas Mažeikiuose užkirto kelią motociklui – motociklininkė gydoma ligoninėje

2025 m. rugsėjo 19 d. 08:56
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo ketvirtadienį Mažeikiuose susidūrus motociklui ir lengvajam automobiliui. Policija praneša, kad avariją sukėlė automobilio vairuotojas.
Kaip rašoma Telšių apskrities VPK pranešime, rugsėjo 18 d. apie 16 val. 36 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g. ir Pavasario g. sankryžoje, blaivus automobilio „VW Touran“ vairuotojas (gim. 1976 m.), sukdamas į kairę, sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio motociklo „Kawasaki Z750“, dėl ko motociklas atsitrenkė į automobilio galinę dešinės pusės dalį.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklininkė (gimusi 1976 m.), kuri po medikų apžiūros gydoma ligoninėje.
Įvykis tiriamas.
