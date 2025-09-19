Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus daugiabučių apsuptyje rastas karo laikų sprogmuo – buvo įvestas planas „Skydas“

2025 m. rugsėjo 19 d. 12:31
Lrytas.lt
Vilniuje penktadienį prieš pietus prireikė išminuotojų paslaugų – kasant žemę daugiabučių apsuptyje buvo rastas karo laikų sprogmuo. Sprogmenį išminuotojai išsivežė.
Pranešimas apie įtartiną radinį Architektų g. rugsėjo 19 d. gautas apie 9 val. 41 min. Buvo pranešta, kad vykdant kasimo darbus maždaug 1 metro gylyje rastas į sprogmenį panašus daiktas. Taip pat pranešta, kad įtartinas daiktas rastas daugiabučių apsuptyje.
Apie 10 val. 11 min. įvestas planas „Skydas“, iškviesti išminuotojai. 
Atvykę kariškiai radinį apžiūrėjo ir įvertinę, kad jį saugu transportuoti, išvežė už miesto sunaikinimui.
Apie 11 val. 41 min. planas „Skydas“ buvo atšauktas.
Pasak policijos, žmonių evakuoti neprireikė.
