Vilniaus daugiabučių apsuptyje rastas karo laikų sprogmuo – buvo įvestas planas „Skydas“

Pranešimas apie įtartiną radinį Architektų g. rugsėjo 19 d. gautas apie 9 val. 41 min. Buvo pranešta, kad vykdant kasimo darbus maždaug 1 metro gylyje rastas į sprogmenį panašus daiktas. Taip pat pranešta, kad įtartinas daiktas rastas daugiabučių apsuptyje.
Apie 10 val. 11 min. įvestas planas „Skydas“, iškviesti išminuotojai.
Atvykę kariškiai radinį apžiūrėjo ir įvertinę, kad jį saugu transportuoti, išvežė už miesto sunaikinimui.
Apie 11 val. 41 min. planas „Skydas“ buvo atšauktas.
Pasak policijos, žmonių evakuoti neprireikė.
išminavimasišminuotojaiplanas Skydas
