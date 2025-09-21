Orai
2025 m. rugsėjo 21 d. 09:12
Skaudi nelaimė Šiauliuose: ligoninėje mirė kūdikis
2025 m. rugsėjo 21 d. 09:12
Lrytas.lt
Šiaulių ligoninėje mirė kūdikis, policija aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Rugsėjo 20-osios vidurnaktį į Šiaulių ligoninę iš Šiaulių, namų, pristatytas ir paguldytas mažametis (gim. 2024 m.), kuris 7 val. 23 min. mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
