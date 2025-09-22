Avarija Kaune: į pagalbą skubėjo ugniagesiai, medikai ir policija

Kaip matoma „Kas vyksta Kaune“ grupėje paviešintoje nuotraukoje, į pagalbą skubėjo ugniagesiai, medikai ir pareigūnai.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, pranešimas, kad Europos prospekto ir Veiverių gatvės sankryžoje susidūrė „Renault“ ir „Opel“ buvo gautas apie 9 val. 16 min.
Pirminiais pareigūno duomenimis, sužalojimų patyrė viena moteris, informacija, ar ji vairavo kurį nors automobilį, tikslinama.
Tuo metu Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis ugniagesys portalą informavo, kad eismo įvykio dalyviai iš automobilių buvo išlipę patys, jų vaduoti neprireikė.
Buvo atjungti transporto priemonių akumuliatoriai.
avarijaKaunasautomobilių susidūrimas
