Dviguba avarija Vilniuje: šeši apdaužyti automobiliai trikdė eismą judrioje gatvėje

Pranešimą apie avariją Geležinio Vilko g. Vilniaus policija rugsėjo 22 d. gavo apie 20 val. 33 min. Buvo pranešta, kad važiuojant miesto centro link, ties nuvažiavimu iš Ozo g. susidūrė net šeši automobiliai.
Nors buvo pranešta, kad žmonės per incidentą nenukentėjo, į avarijos vietą nuvažiavo policijos patruliai.
Pareigūnai teigia, kad bendraujant su vairuotojais paaiškėjo, jog iš tiesų įvyko ne viena didelė masinė avarija, o du mažesni susidūrimai, per kuriuos buvo apdaužyti šeši automobiliai. Pirminiais duomenimis, visų pirma susidūrė keli automobiliai, o jau netrukus užsižiūrėję į šią avariją vienas kitam savo automobiliais stuktelėjo dar keli vairuotojai.
Kadangi žmonės per incidentą nenukentėjo, pareigūnai vairuotojai padėjo užsipildyti eismo įvykio deklaracijas.
Incidentas šiek tiek sutrikdė eismą vienoje iš judriausių Vilniaus gatvių. Dėl apdaužytų ir važiuojamojoje dalyje pažirusių automobilių, kiti vairuotojai avarijos vietą turėjo apvažiuoti žalia skiriamąja juosta.
AvarijosVilniusGeležinio Vilko gatvė
