Nelaimės

Iš degančio buto Marijampolėje ugniagesiai išgelbėjo vyrą – žmogus ligoninėje

2025 m. rugsėjo 22 d. 14:10
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
11 minučių. Tiek truko ugniagesių gelbėtojų operacija nuo pranešimo gavimo apie gaisrą iki išgelbėtos žmogaus gyvybės.
Rugsėjo 22 d. ryte Marijampolėje kilusiame gaisre išgelbėtas žmogus. Ryte gautas pranešimas, kad R. Juknevičiaus gatvėje, daugiabutyje, trečiajame aukšte dega butas, pro langą veržiasi dūmai.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams butas skendėjo dūmuose.
Užėję į vidų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais ugniagesiai ant žemės rado gulintį žmogų, kurį jie išnešė ir perdavė medikams. Vyras išvežtas į ligoninę.
Gaisro metu apdegė lova ir dalis sienos, butas stipriai aprūko. Virš degusio buto sutrūko kito buto lango stiklas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 72 gyventojus.
Ugniagesiai pastebi, kad pagrindinė žūčių gaisruose priežastis nesikeičia – tai neatsargus rūkymas. Dėl šios priežasties šiemet gaisruose žuvo 17 gyventojų ir dar 14 – buvo traumuoti.
