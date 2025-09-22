Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Mažeikių ir Trakų rajonuose ugniagesiai iš šulinių ištraukė dviejų žmonių kūnus

2025 m. rugsėjo 22 d. 09:37
Mažeikių ir Trakų rajonuose, šuliniuose, sekmadienį rasti dviejų žmonių kūnai, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Apie 11 val. 59 min. pranešta, kad Mažeikių rajone, Kurmaičių kaime, Bokšto gatvėje, į šulinį įkrito žmogus, jo būklė neaiški.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, šulinyje, 5 metrų gylyje, plūduriavo vyro kūnas. Žmogaus kūnas ištrauktas iš šulinio.
Anot PAGD, apie 19 val. 33 min. gautas pranešimas, kad Trakų rajone, Naujojo Lentvario kaime, Žvaigždžių gatvėje, žmogus įkrito į šulinį su vandeniu, jo kūnas esą yra 4 metrų gylyje.
Ugniagesiai padedant gyventojams žmogų ištraukė, jį gaivino iki medikų atvykimo. Medikai tęsė gaivinimą, tačiau vyro atgaivinti nepavyko.
