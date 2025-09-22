Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prie upės Marijampolėje rastas negyvėlis buvo visiškai suiręs – neįmanoma nustatyti net lyties

2025 m. rugsėjo 22 d. 09:02
Lrytas.lt
Marijampolės policijai kliuvo sunki užduotis - radus mirusio žmogaus kūną pareigūnai turės nustatyti jo tapatybę bei atkurti paskutines gyvenimo dienas. Pareigūnų užduotį sunkina tai, kad kūnas yra visiškai suiręs, jau nebeįmanoma nustatyti net žmogaus lyties.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 21 d. apie 9 val. 50 min. Marijampolėje, Aušros g., prie upės, rastas mirusio nenustatytos tapatybės žmogau skūnas.
Policija praneša, kad kūnas suiręs, kol kas net neaiški mirusio žmogaus lytis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turėsiantiems nustatyti žmogaus amžių, lytį ir galimą mirties priežastį. Gavę šiuos duomenimis, pareigūnai bandys išsiaiškinti žmogaus tapatybę, o jau tada bus bandomos atkurti aplinkybės, kuriomis žmogus mirė.
miręs žmogusMarijampolėtyrimas

