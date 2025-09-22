Prie upės Marijampolėje rastas negyvėlis buvo visiškai suiręs – neįmanoma nustatyti net lyties

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 21 d. apie 9 val. 50 min. Marijampolėje, Aušros g., prie upės, rastas mirusio nenustatytos tapatybės žmogau skūnas.
Policija praneša, kad kūnas suiręs, kol kas net neaiški mirusio žmogaus lytis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turėsiantiems nustatyti žmogaus amžių, lytį ir galimą mirties priežastį. Gavę šiuos duomenimis, pareigūnai bandys išsiaiškinti žmogaus tapatybę, o jau tada bus bandomos atkurti aplinkybės, kuriomis žmogus mirė.