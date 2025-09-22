Savaitgalį ugniagesiams netrūko darbų gaisruose ir vandenyje

Penktadienį, apie 21 val. 57 min., Utenos rajone, Leliūnų seniūnijoje, Antalgės kaime, daugiabutyje, atvira liepsna degė butas. Kilus gaisrui, kaimynas iš buto išvedė sąmoningą vyrą. Dar vienas bute buvęs vyras rastas gulintis lovoje. Ugniagesiai vyrą išnešė iš buto, perdavė medikams ir atliko žvalgybą. Medikai vyrui konstatavo mirtį.
Gaisro metu išdegė kambarys, sudegė lova, namų apyvokos daiktai, apdegė buto sienos ir lubos. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Apie 16 val. 04 min., Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Panerių kaime, degė sodo namelis ir ūkiniai pastatai: vasaros virtuvė, mūrinis sandėliukas ir mūrinė pirtis. Gaisre nukentėjo vyras, jį medikai apžiūrėjo vietoje. Ugniagesiai išsaugojo tris pastatus.
Nukentėjo sodo namelis: sudegė pastato stogas, plastikinė sienų apdaila. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo. Sudegė vasaros virtuvės stogas, sandėliukas, jame buvę namų apyvokos daiktai ir medinė pirtis. Apdegė medinė malkinė ir sulieta apie 10 kub. m malkų.
Sekmadienį, apie 15 val. 18 min., Alytaus rajone, Alytaus seniūnijoje, Paplanskų kaime, degė ūkinis pastatas. Gaisre nukentėjo vyras, jis išvežtas į ligoninę. Ugniagesiai išsaugojo gyvenamąjį namą, 26 saulės modulius ir medinę pavėsinę. Gaisro metu apdegė serviso įranga, įrankiai, aprūko sienos.
Šeštadienį, apie 5 val. 09 min., Šiauliuose, Dvaro gatvėje, degė garažas. Gaisro metu sudegė jame buvęs automobilis „Peugeot 4007“, įrankiai, išdegė garažo vidus, apdegė pavėsinė.
Apie 11 val. 34 min., Klaipėdoje, Sulupės gatvėje, degė elektrinis paspirtukas. Gaisro metu paspirtukas sudegė.
Apie 14 val. 49 min., Trakų rajone, Onuškio seniūnijoje, Taučionių kaime, degė vasaros virtuvė sublokuota su pirtimi. Gaisro metu sudegė virtuvės stogas, išdegė vidus. Apdegė šalia stovinčio namo dalis lauko sienos, sutrūko palėpės stiklas. Apdegė ir nuardyta apie 6 kv. m pirties vidaus sienos sudegė apie 6 kv. m stogo dangos ir konstrukcijų.
Apie 15 val. 13 min., Jurbarke, Lelijų gatvėje, gaisras kilo gyvenamajame name: atvira liepsna degė kambarys. Gaisro metu apdegė 16 kv. m sienų, aprūko pirmojo ir antrojo aukštų sienos. Autonominis dūmų detektorius name buvo.
Sekmadienį, apie 3 vl. 25 min., Šalčininkų rajone, Dieveniškių seniūnijoje, Dieveniškių miestelyje, degė ūkinis pastatas. Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs. Gaisro metu sudegė pastatas, jo viduje buvę du automobiliai ir apie 4 kub. m šieno.
Penktadienį, apie 12 val. 29 min., Klaipėdoje, Kretingos gatvėje, ugniagesiai išlaisvino į stadiono tvorą įstrigusį ežį.
Šeštadienį, apie 9 val. 19 min., pranešta, kad Kaišiadorių rajone, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Girelės kaime, tvenkinyje nuskendo vyras. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai iš tvenkinio ištraukė žmogaus kūną ir perdavė jį policijos pareigūnams ir medikams.
Apie 12 val. 03 min., Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Palūšnių kaime, susidūrė du automobiliai „VW Passat“ ir BMW 330. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išlaisvino tris žmones ir perdavė juos medikams. Nukentėjusieji išvežti į gydymo įstaigą.
Apie 18 val. 05 min., Ukmergės rajone, Taujėnų seniūnijoje, Leno kaime, Leno ežere, apie 50 m nuo kranto, susidūrė du vandens motociklai. Atvykus ugniagesiams, vyras buvo ištrauktas ant kranto, jį gaivino žmonės. Atvykę ugniagesiai nukentėjusiajam darė dirbtinį kvėpavimą, kol atvyko medikai. Medikai vyrui konstatavo mirtį.
Sekmadienį, įkritę į šulinius, žuvo du žmonės. Apie 11 val. 59 min., gautas pranešimas, kad Mažeikių rajone, Mažeikių apylinkės seniūnijoje, Kurmaičių kaime, šulinyje yra įkritęs žmogus, jo būklė neaiški. Ugniagesiai gelbėtojai iš 5 m gylio šulinio ištraukė vyro kūną.
Tą pačią dieną, apie 19 val. 33 min., Trakų rajone, Lentvario seniūnijoje, Naujojo Lentvario kaime, ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo dar vieną žmogų, įkritusį į 4 m gylio šulinį. Padedami gyventojų, ugniagesiai gelbėtojai žmogų ištraukė ir gaivino iki medikų atvykimo. Medikai tęsė gaivinimą, tačiau žmogaus atgaivinti nepavyko.
Apie 15 val. 06 min. Ukmergės rajone, Taujėnų seniūnijoje, Gaivenių kaime, ugniagesiai gelbėtojai vadavo moterį, iki pusės įklimpusią pelkėje. Moteris ištraukta ir perduota giminaičiams.
