Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Sūnėno širdis jautė baisią nelaimę: atskubėjusios tarnybos padėjo atidaryti duris, medikai konstatavo mirtį

2025 m. rugsėjo 22 d. 08:46
Lrytas.lt
Kauno ir Kazlų Rūdos ugniagesiai sekmadienį skubėjo į pagalbą vietos gyventojams atidaryti būstų duris. Kaune vyras įtarė, kad jo dėdei staiga sutriko sveikata, Kazlų Rūdoje buto šeimininkas pagalbą kvietė nuomininkui. Abiem atvejais rasti mirusių žmonių kūnai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 21 d. apie 14 val. 05 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Plento g. Miesto gyventojas pranešė, kad jo dėdei galimai sutriko sveikata, nuo trečiadienio negali susisiekti, buto durys užrakintos iš vidaus.
Atvykę gelbėtojai išstūmė raktą iš spynos. Kadangi pranešėjas turėjo raktus, jis duris atrakino, įleido medikus ir policijos pareigūnus.
Vonios kambaryje rastas mirusio vyro kūnas.
Tą pačią dieną apie 14 val. 28 min. Kazlų Rūdos ugniagesiai buvo iškviesti į Jankų seniūniją, Jankų kaimą, Aušros g. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, nuomininkui galimai sutriko sveikata, neatidaro durų.
Atvykę ugniagesiai atidarė medines namo durys, viduje rastas vyras be gyvybės ženklų.
Abiem atvejais policija pradėjo tyrimus ir aiškinasi nelaimių aplinkybes.
mirė vyrasKaunasKazlų Rūdos savivaldybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.