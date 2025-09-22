Sūnėno širdis jautė baisią nelaimę: atskubėjusios tarnybos padėjo atidaryti duris, medikai konstatavo mirtį

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 21 d. apie 14 val. 05 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Plento g. Miesto gyventojas pranešė, kad jo dėdei galimai sutriko sveikata, nuo trečiadienio negali susisiekti, buto durys užrakintos iš vidaus.
Atvykę gelbėtojai išstūmė raktą iš spynos. Kadangi pranešėjas turėjo raktus, jis duris atrakino, įleido medikus ir policijos pareigūnus.
Vonios kambaryje rastas mirusio vyro kūnas.
Tą pačią dieną apie 14 val. 28 min. Kazlų Rūdos ugniagesiai buvo iškviesti į Jankų seniūniją, Jankų kaimą, Aušros g. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, nuomininkui galimai sutriko sveikata, neatidaro durų.
Atvykę ugniagesiai atidarė medines namo durys, viduje rastas vyras be gyvybės ženklų.
Abiem atvejais policija pradėjo tyrimus ir aiškinasi nelaimių aplinkybes.
mirė vyrasKaunasKazlų Rūdos savivaldybė
Rodyti daugiau žymių