Trijų automobilių susidūrimas Vilniaus aplinkkelyje: prireikė medikų, sulėtėjo eismas

2025 m. rugsėjo 22 d. 14:04
Lrytas.lt
Mažiausiai vienai moteriai prireikė medikų pagalbos pirmadienį Vilniuje judriame aplinkkelyje susidūrus trims lengviesiems automobiliams. Dėl avarijos ties įvykio vieta sulėtėjo eismas.
Pranešimas apie avariją pagalbos telefonu rugsėjo 22 d. gautas apie 13 val. 35 min. Policijai buvo pranešta, kad Vakariniame aplinkkelyje, važiuojant Lazdynų link, ties nusukimu į Karoliniškes, susidūrė trys automobiliai. Apie avariją pranešė viena įvykio dalyvių, ji prašė greitosios pagalbos medikų.
Avarijos aplinkybės iškarto po avarijos nebuvo aiškios. Jau žinoma, kad susidūrė vyro vairuojamas „Toyota Prius“, moters vairuotas „Toyota“ ir dar vienos moters vairuotas „Audi“.
Pirminiais duomenimis, medikų pagalbos prireikė nuo kelio nulėkusio ir į betoninę sienelę įsirėžusio automobilio „Toyota“ vairuotojai. Ją medikai išvežė į ligoninę.
Per avariją abu automobiliai „Toyota“ buvo smarkiai apdaužyti, „Audi“ nukentėjo mažiau.
Vakariniame aplinkkelyje leidžiamas greitis yra 90 km/val., tik kai kuriose vietose jis apribotas iki 70 km/val. Po avarijos eismas ties įvykio vieta iš karto sulėtėjo, tačiau nesustojo.
Įvykis tiriamas.
