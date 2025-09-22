Vaizdo registratoriumi užfiksavo, kaip autostradoje ties Elektrėnais automobilis rėžėsi į atitvarus

Vaizdo įrašą paviešino „Reidas TV“.
„Tarp Elektrėnų ir Vilniaus. Kažkuriuo metu įvykiai pradėjo klostytis ne taip“, – vaizdo įrašą apibūdino „Reidas TV“.
Vaizdo įraše matyti, kaip pirma eismo juosta važiuojantis automobilis netikėtai metasi link greta jo antra eismo juosta važiuojančios mašinos. Susimėčiusio automobilio vairuotojas iš karto bando suvaldyti savo transporto priemonę ir ją grąžinti į pirmą eismo juostą. Tačiau mašina pradeda suktis ir slysti į dešinę.
Automobilis iš pradžių priekiu trenkiasi į atitvarus, tada sukdamas dar kartą trenkiasi į atitvarus galu ir sustoja dalinai blokuodamas avarinę eismo juostą dešinėje.
Po įrašu iš karto prasidėjo socialinio tinklo vartotojų diskusija apie tai, kas galėjo sukelti avariją.
„Įdomu kas čia nutiko. Gal pakabos/važiuoklės gedimas, nes pradėjo mėtytis iškart po pristabdymo lygioje vietoje? Šiaip užuojauta žmogui...“, – rašė vienas.
„Ne naujiena, dabar visko pamatyt galima. Gal telefonu usižaidė, nes kiti negalvoja, kad tai pirma nelaimės priežastis vairuojant...“, – svarstė antras.
„Primigęs. Laimingai dar baigės“, – kategoriškai pareiškė trečias.
„Įdomus komentarai, bet ar pagalvojate, jeigu nebūtų sureagavęs, tai ir šalia esančią mašiną lengvai nusinešęs ir pasekmės galėjo būt daug blogesnės“, – aistras ramino dar vienas vartotojas.
Vilniaus apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad apie šią avariją policija nebuvo informuota.
avarijagreitkelis Vilnius - Klaipėda
