Mirė Kauno autobusų stotyje pervažiuota moteris

„Kas vyksta Kaune“ primena, kad skaudi nelaimė įvyko rugpjūčio 17-osios rytą. Portalui buvo pranešta, kad atbulomis važiavęs mikroautobusas pervažiavo moterį.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 17 d. apie 11.00 val. Kaune, Vytauto prospekte, transporto priemonė „Mercedes-Benz“, vairuojama 1961 metais gimusio vyro, važiuodama atbuline eiga, kliudė 1936 metais gimusią pėsčiąją.
Kaip tąkart portalą informavo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas, GMP kvietimą į įvykį gavo 11.02 val., ekipažas pacientę pasiekė 11.07 val.
„Pirminės apžiūros metu pacientė buvo sąmoninga, buvo pastebėtas abiejų blauzdų minkštųjų audinių sužalojimas. Po suteiktos pagalbos įvykio vietoje, pacientė transportuota į gydymo įstaigą.“
Tačiau beveik po mėnesio skelbiama liūdna žinia. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, rugsėjo 12-ąją senolė mirė.