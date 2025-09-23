Smarkus susidūrimas Šilutės pakraštyje: sužeisti 3 žmonės, prireikė visų tarnybų

Avarija rugsėjo 23 d. apie 14 val. 30 min. įvyko Šilutės aplinkkelyje, T formos sankryžoje. Iš šalutinio kelio įvažiavusio automobilio „VW Toureg“ vairuotoja nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „VW Caravelle“ ir su juo susidūrė. Smūgis buvo stiprus, pagrindiniu keliu važiavęs „VW Caravelle“ trenkėsi į kelią jam užkirtusio automobilio keleivio dureles ir apie 50 metrų stūmė prieš savo, kol galiausiai abi mašinos nuskriejo nuo kelio.
Vėliau avariją sukėlusi vairuotoja teisinosi, kad esą praleido vieną pagrindiniu keliu važiavusį automobilį, o kito nepastebėjo.
Į avarijos vietą buvo iškviestos visos Šilutės operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai.
Greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė automobilio „VW Caravelle“ maždaug 60 metų vairuotoją ir dvi bendraamžes 70 metų perkopusias moteris, važiavusias automobiliu „VW Toureg“ – vairuotoją bei keleivę.
Įvykis tiriamas.
avarijaŠilutėsusidūrimas
