Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdoje gaisras kilo grūdų džiovykloje – 20 metrų aukštyje degė rapsai

2025 m. rugsėjo 24 d. 16:19
Lrytas.lt
Papildyta
Klaipėdos ugniagesiai trečiadienį skubėjo gesinti gaisro, kilusio grūdų džiovykloje. Gaisras greitai užgesintas, žmonės nenukentėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugsėjo 24 d. apie 15 val. 42 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Minijos g. 180, Malkų įlankos terminale dega grūdų džiovykla.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiam policijos komisariatui.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, į gaisro vietą ugniagesiai nuskubėjo 5 autocisternomis, atvyko ir štabo automobilis.
Gelbėtojams atvykus, maždaug 20 metrų aukštyje, atskiriame skyriuje, ruseno rapsai.
Apie 16 val. 15 min. gaisras likviduotas. Po to ugniagesiai iš elevatoriaus dar išleidinėjo rapsus ir perpilinėjo juos vandeniu.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKlaipėdaugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.