Klaipėdoje gaisras kilo grūdų džiovykloje – 20 metrų aukštyje degė rapsai

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugsėjo 24 d. apie 15 val. 42 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Minijos g. 180, Malkų įlankos terminale dega grūdų džiovykla.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiam policijos komisariatui.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, į gaisro vietą ugniagesiai nuskubėjo 5 autocisternomis, atvyko ir štabo automobilis.
Gelbėtojams atvykus, maždaug 20 metrų aukštyje, atskiriame skyriuje, ruseno rapsai.
Apie 16 val. 15 min. gaisras likviduotas. Po to ugniagesiai iš elevatoriaus dar išleidinėjo rapsus ir perpilinėjo juos vandeniu.
Įvykis tiriamas.
