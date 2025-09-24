Praėjusią parą ugniagesiai du kartus pjovė žiedus ant pacientų pirštų – gelbėtojai pataria, kaip išventi nemalonumų

Štai ir antradienį ugniagesiai gelbėtojai net du kartus vyko į ligonines – Vilniuje ir Kaune. Abiem atvejais pacientų pirštai buvo taip ištinę, kad žiedų nepavyko nuimti nei patiems nukentėjusiems, nei medikams. Tuomet į pagalbą buvo pasitelkti ugniagesiai, kurie, naudodami akumuliatorinį kampinį šlifuoklį, itin atsargiai pašalino užstrigusius papuošalus.
Žiedų nuėmimas nuo pacientų pirštų – vienas iš retesnių, tačiau labai atsakingų ugniagesių gelbėtojų atliekamų darbų. Pabandykite įsivaizduoti, kokia atsakomybė tenka ugniagesiams gelbėtojams – juk vienas netikslus judesys gali sužaloti pacientą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet tokių iškvietimų jau buvo 18.
Norėdami išvengti panašių situacijų, laikykitės kelių paprastų patarimų: jeigu patyrėte rankos ar plaštakos traumą – suskubkite nusiimti nuo rankos pirštų žiedus.
Prieš einant miegoti ar esant dideliems karščiams dienos metu, patartina žiedus nusiimti. Jei pastebite, kad žiedas ima spausti, geriau jo nenešiokite.
