Savaitgalį į avariją Rokiškio r. patekęs senolis ligoninėje mirė

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 23 d. apie 16 val. 30 min. Panevėžio ligoninėje mirė vyras (gim. 1939 m.), kuris rugsėjo 20 d. apie 12 val. Rokiškio r., Palūšnių kaime, buvo sužalotas eismo įvykio metu.
Savaitgalį apie šią avariją Lrytas jau skelbė. Tąkart Rokiškio r., Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, Paliūniškio k., Palūšnių kaime, vyras (gim. 1939 m.) automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio BMW e90, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1992 m.), ir su juo susidūrė.
Eismo įvykio metu buvo sužalotas automobilio „VW Passat“ vairuotojas (gim. 1939 m.) ir kartu važiavusios keleivės (gimusios 1952 ir 1943 m.).
Visi eismo įvykio metu sužaloti žmonės buvo nuvežti įligoninę ir čia gydomi. Antradienį „VW Passat“ vairavęs vyras mirė.
Policija dėl šio įvykio yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
