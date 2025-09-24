Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Savaitgalį į avariją Rokiškio r. patekęs senolis ligoninėje mirė

2025 m. rugsėjo 24 d. 08:28
Lrytas.lt
Praėjus kelioms dienoms po to, kai pateko į avariją Rokiškio r., Panevėžio ligoninėje mirė senolis. Pirminiais duomenimis, tragišką avariją vyras pats ir sukėlė, kai išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio kito automobilio. Tąkart buvo sužalotos ir dvi kartu važiavusios keleivės.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 23 d. apie 16 val. 30 min. Panevėžio ligoninėje mirė vyras (gim. 1939 m.), kuris rugsėjo 20 d. apie 12 val. Rokiškio r., Palūšnių kaime, buvo sužalotas eismo įvykio metu.
Savaitgalį apie šią avariją Lrytas jau skelbė. Tąkart Rokiškio r., Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, Paliūniškio k., Palūšnių kaime, vyras (gim. 1939 m.) automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio BMW e90, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1992 m.), ir su juo susidūrė.
Eismo įvykio metu buvo sužalotas automobilio „VW Passat“ vairuotojas (gim. 1939 m.) ir kartu važiavusios keleivės (gimusios 1952 ir 1943 m.).
Visi eismo įvykio metu sužaloti žmonės buvo nuvežti įligoninę ir čia gydomi. Antradienį „VW Passat“ vairavęs vyras mirė.
Policija dėl šio įvykio yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
mirė vyrasavarijaRokiškio rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.