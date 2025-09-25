Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Dingusio vyro paieškos operacija Lazdijų r.: pakeltas dronas, dalyvauja kinologas su tarnybiniu šunimi

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:06
Lrytas.lt
Lazdijų rajone vyksta dingusio vyro paieškos operacija. Policija praneša, paieškoje dalyvauja kinologas su tarnybiniu šunimi, į orą pakeltas dronas.Policijai reikia ir visuomenės pagalbos.
Rugsėjo 24 d. apie 9 val. Lazdijų r., Dainaviškių kaime iš sodybos išėjo ir negrįžo Mindaugas Rakštys (gim. 1987 m.).
Vyras yra apie 190 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, tamsiai rudų plaukų. Jis vilkėjo tamsios spalvos drabužius ir galimai turėjo motociklininko kuprinę.
Ieškant M. Rakščio Lazdijų policijos pareigūnai patikrino aplinkines sodybas, paieškai pasitelkta Alytaus apskrities. VPK bepilotė skraidyklė (dronas) bei kinologas su tarnybiniu šunimi.
Gyventojus, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, policija prašo skubiai informuoti Lazdijų r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Rasmą Šoliūnienę telefonu +370 700 65 526, mob. tel. +370 603 87 893, el. paštu rasma.soliuniene@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
