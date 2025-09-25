Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Plungės r. nuskridęs nuo kelio kelis kartus vertėsi „VW Golf“ – sužeisti du nepilnamečiai ir 18-metis

2025 m. rugsėjo 25 d. 09:17
Lrytas.lt
Trys žmonės buvo sužaloti trečiadienį Plungės rajone nesuvaldytam automobiliui nuvažiavus nuo kelio ir kelis kartus apsivertus.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 24 d. apie 13 val. Plungės r., Sausdravėnų kaime, 2006 m. gimęs vaikinas, vairuodamas transporto priemonę „VW Golf“, nepasirinko saugaus greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas ir kelio reljefą, kelio vingyje nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi.
Per eismo įvykį sužaloti ir medikams perduoti trys keleiviai. Tai 2007 m. gimęs vaikinas ir du nepilnamečiai – 2007 m. gimusi mergina bei 2008 m. gimęs vaikinas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaPlungės rajonasVolkswagen Golf
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.