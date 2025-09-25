Plungės r. nuskridęs nuo kelio kelis kartus vertėsi „VW Golf“ – sužeisti du nepilnamečiai ir 18-metis

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 24 d. apie 13 val. Plungės r., Sausdravėnų kaime, 2006 m. gimęs vaikinas, vairuodamas transporto priemonę „VW Golf“, nepasirinko saugaus greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas ir kelio reljefą, kelio vingyje nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi.
Per eismo įvykį sužaloti ir medikams perduoti trys keleiviai. Tai 2007 m. gimęs vaikinas ir du nepilnamečiai – 2007 m. gimusi mergina bei 2008 m. gimęs vaikinas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaPlungės rajonasVolkswagen Golf
