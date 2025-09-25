Užverstas žemėmis Kaune žuvo pusamžis vyras

Apie nelaimę pranešė portalas Delfi. Pasak šio pranešimo, apie nelaimę Vyčio Kryžiaus g. policijai pranešta maždaug 14 val. 16 min.
Kaip Delfi sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė, kad žmogus buvo gaivinamas, bet galiausiai konstatuota 1975 m. gimusio vyro mirtis.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.