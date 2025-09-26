Kaunietis: kiekvienam žiede po avariją

„Nuo „Molo“ važiuojant link Muravos kiekvienam žiede po avariją. O iki piko dar valanda…“ – 14 val. 57 min. pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Nuotraukoje užfiksuotas eismo įvykis Pramonės pr. žiedinėje sankryžoje.
Kiek anksčiau, apie 14 val., naujienų portalui buvo pranešta apie dar vieną eismo įvykį Pramonės pr.
Atsiuntę nuotraukas kauniečiai spėliojo, ar į eismo įvykį pateko Lietuvoje besisvečiuojantys pareigūnai.
Visgi kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, nuotraukoje matomi pareigūnai – iš Šveicarijos. Jie šiuo metu Lietuvoje vieši pagal mainų programą.
Pramonės pr. buvo fiksuotas eismo įvykis, tačiau abu vairuotojai buvo lietuviai. Jie pildė eismo įvykio deklaracijas.