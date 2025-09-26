Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kaunietis: kiekvienam žiede po avariją

2025 m. rugsėjo 26 d. 16:02
Kaune vairuotojai jau skuba į savaitgalį. Pranešama apie kelis eismo įvykius.
Daugiau nuotraukų (3)
„Nuo „Molo“ važiuojant link Muravos kiekvienam žiede po avariją. O iki piko dar valanda…“ – 14 val. 57 min. pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Nuotraukoje užfiksuotas eismo įvykis Pramonės pr. žiedinėje sankryžoje.
Kiek anksčiau, apie 14 val., naujienų portalui buvo pranešta apie dar vieną eismo įvykį Pramonės pr.
Atsiuntę nuotraukas kauniečiai spėliojo, ar į eismo įvykį pateko Lietuvoje besisvečiuojantys pareigūnai.
Visgi kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, nuotraukoje matomi pareigūnai – iš Šveicarijos. Jie šiuo metu Lietuvoje vieši pagal mainų programą.
Pramonės pr. buvo fiksuotas eismo įvykis, tačiau abu vairuotojai buvo lietuviai. Jie pildė eismo įvykio deklaracijas.
AvarijosKaunassusidūrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.