Pas jauną vilnietį po galvos traumos greitoji važiavo du kartus – antrą kartą vyrui konstatuota mirtis

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 25 d. apie 22 val. 30 min. Vilniuje, Dzūkų g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1997 m.) kūnas.
Nors policija oficialiai daugiau duomenų apie šį įvykį nenurodo, Lrytas žiniomis, policijos pareigūnus į vyro namus iškvietė greitosios pagalbos medikai.
Medikai pareigūnams pasakojo, kad pas vyriškį jie jau buvo iškviesti dieną. Vyro antakyje net ir po jo mirties buvo matyti žaizda. Tačiau kaip jis patyrė traumą, nėra žinoma.
Pasak medikų, „vyras buvo sumuštas arba susimušė pats“.
Dar dieną atvykę medikai vyriškiui siūlė važiuoti į ligoninę, bet jis atsisakė.
Atvykę antrą kartą medikai konstatavo vyro mirtį.
Policija kol kas pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams ir nuo jų išvadų priklausys tolesnė tyrimo eiga.
Jei ekspertai nustatytų, kad vyras mirė nuo galvos traumos, tačiau susimušė pats, tyrimas galėtų greitai baigtis. Tačiau jei ekspertai nustatytų, kad vyras buvo sumuštas, tyrimas gali būti perkvalifikuotas.
mirė vyrasVilniustyrimas
